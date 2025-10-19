На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме раскрыли, в каком случае Зеленский будет готов уступить территории

Депутат Чепа: готовность Зеленского уступить территории зависит от Запада
Gleb Garanich/Reuters

Позиция президента Украины Владимира Зеленского относительно территориального вопроса во многом зависит от точки зрения лидеров стран Европы. Такое мнение «Ленте.ру» высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Позиция Зеленского во многом зависит от европейских стран. Сразу же после разговора с Трампом Зеленский побежал звонить европейским покровителям, рассказывая им о ходе переговоров», — указал Чепа.

Депутат допустил, что Зеленский может быть готов «уступить земли», но это зависит от стран Запада, которые продолжают поддерживать Киев. Они не снимают со счетов лозунг «борьбы до последнего украинца», подчеркнул Чепа.

До этого газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что специальный представитель президента США Стивен Уиткофф на прошедшей в пятницу встрече с украинской делегацией давил на Владимира Зеленского с требованием согласиться пойти на уступки российскому лидеру Владимиру Путину по территории ДНР.

Ранее в Совфеде раскрыли, как Путин на самом деле относится к Зеленскому.

