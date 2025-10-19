СМИ раскрыли детали переговоров Трампа и Зеленского в США

Axios: Трамп вел себя жестко на переговорах с Зеленским в Белом доме

Президент США Дональд Трамп вел себя жестко во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что американский лидер отказался отправлять на Украину крылатые ракеты Tomahawk. Как рассказал один из источников, Трамп явно дал понять, что сейчас его основным приоритетом является урегулирование конфликта путем дипломатии, при этом передача Киеву нового оружия может подорвать его усилия.

По словам другого источника, переговоры в Белом доме оказались «нелегкими». Еще один опрошенный журналистами специалист заявил, что «это было плохо».

«Никто не кричал, но Трамп был жестким. Он сделал несколько резких заявлений во время встречи, и в какой-то момент это стало немного эмоциональным», — отметили источники.

Встреча президента США с украинским лидером состоялась 17 октября и стала третьей с начала 2025 года. Накануне переговоров хозяин Белого дома провел длительный телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого главы государств договорились о встрече в Будапеште. На этом фоне на Украине начали опасаться, что переговоры Трампа и Путина могут повлиять на решения США в отношении военной помощи Киеву. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

