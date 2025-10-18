На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Орбан сделал новое заявление о встрече Путина и Трампа в Венгрии

Орбан: встреча Путина и Трампа в Будапеште даст шансы на мир на Украине
Dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште даст реальные шансы на мир. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.

«Сегодня Венгрия — это та страна в Европе, где есть серьезные шансы на то, что американо-российские переговоры в конечном итоге приведут к миру», — подчеркнул он.

До этого Орбан заявил, что исход боевых действий на территории Украины уже предопределен — российская армия победила и стала сильнее.

По мнению Орбана, чем дольше шли боевые действия в ходе Первой и Второй мировых войн, тем скорее Россия становилась сильнее. Министр подчеркнул, что европейские лидеры, которые хотят принимать участие в переговорах по украинскому кризису, фактически вынуждены «сидеть на табуретке в углу», пока Москва и Вашингтон «сидят в креслах и разговаривают».

16 октября российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Трампом. После завершения беседы президент США анонсировал возможность встречи глав двух государств в столице Венгрии. Также он выразил уверенность, что положительное разрешение конфликта на Ближнем Востоке окажет благоприятное влияние на ход переговоров по урегулированию украинского кризиса.

Ранее Орбан заявил о военном психозе в Европе и призвал к переговорам с РФ.

