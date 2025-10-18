Орбан раскрыл исход конфликта на Украине для России

Исход боевых действий на территории Украины уже предопределен — российская армия победила и стала сильнее. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит РИА Новости.

Венгерский премьер сообщил, что его мнением по этому вопросу интересовался президент США Дональд Трамп.

«Я ответил, что исход войны решен: русские победили <...> Я всегда был уверен, с самой первой минуты, что война сделает Россию сильнее», — сказал он.

По мнению Орбана, чем дольше шли боевые действия в ходе Первой и Второй мировых войн, тем скорее Россия становилась сильнее. Министр подчеркнул, что европейские лидеры, которые хотят принимать участие в переговорах по украинскому кризису, фактически вынуждены «сидеть на табуретке в углу», пока Москва и Вашингтон «сидят в креслах и разговаривают».

16 октября российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Трампом. После завершения беседы президент США анонсировал возможность встречи глав двух государств в столице Венгрии. Также он выразил уверенность, что положительное разрешение конфликта на Ближнем Востоке окажет благоприятное влияние на ход переговоров по урегулированию украинского кризиса.

Ранее Орбан заявил о военном психозе в Европе и призвал к переговорам с РФ.