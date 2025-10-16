На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Орбан заявил о военном психозе в Европе и призвал к переговорам с РФ

MTI/PM Office/Zoltan Fischer/Pool/Reuters

Европа охвачена военным психозом, и вместо эскалации конфликта европейским лидерам необходимо начать переговоры с Россией. С таким заявлением в социальной сети X выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Глава венгерского правительства раскритиковал позицию руководства Евросоюза, отметив отсутствие мандата у Урсулы фон дер Ляйен на ведение переговоров о войне.

«Европа охвачена военным психозом. Вместо этого лидеры должны проснуться и взять на себя ответственность за достижение настоящего мира. Сейчас время для переговоров!» — написал Орбан.

16 октября состоялся телефонный разговор президентов России и США. Американский лидер заявил, что стороны договорились провести личную встречу в Будапеште.

Виктор Орбан отреагировал на это заявление, отметив, что эта новость стала отличным итогом переговоров лидеров, венгерская сторона готова принять встречу.

Ранее Орбан раскрыл, сколько Европа потратила на Украину.

