Орбан заявил о военном психозе в Европе и призвал к переговорам с РФ

Европа охвачена военным психозом, и вместо эскалации конфликта европейским лидерам необходимо начать переговоры с Россией. С таким заявлением в социальной сети X выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Глава венгерского правительства раскритиковал позицию руководства Евросоюза, отметив отсутствие мандата у Урсулы фон дер Ляйен на ведение переговоров о войне.
«Европа охвачена военным психозом. Вместо этого лидеры должны проснуться и взять на себя ответственность за достижение настоящего мира. Сейчас время для переговоров!» — написал Орбан.
16 октября состоялся телефонный разговор президентов России и США. Американский лидер заявил, что стороны договорились провести личную встречу в Будапеште.
Виктор Орбан отреагировал на это заявление, отметив, что эта новость стала отличным итогом переговоров лидеров, венгерская сторона готова принять встречу.
Ранее Орбан раскрыл, сколько Европа потратила на Украину.