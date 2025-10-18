Президент Венесуэлы назвал себя главным поклонником RT

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает себя главным поклонником информационной телекомпании Russia Today (RT). Слова главы государства приводит RT.

«Да благословит Господь прекрасный народ России и всех сотрудников RT, которые смело изъясняются на всех языках во всех странах мира. Я главный поклонник RT. Поздравляю вас из Каракаса!», — сказал он.

17 октября президент России Владимир Путин приехал в Большой театр на празднование 20-летия телеканала RT.

Международная информационная телекомпания Russia Today осуществляет круглосуточное вещание под единым брендом RT на восьми каналах — на английском, испанском, арабском, немецком, французском и сербском языках, а также на двух документальных. Главным редактором RT является Маргарита Симоньян, генеральным директором — Алексей Николов. Телеканал начал работу 10 декабря 2005 года с запуска англоязычной версии.

