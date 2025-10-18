На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Венесуэлы назвал себя главным поклонником RT

Президент Венесуэлы Мадуро считает себя главным поклонником RT
Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает себя главным поклонником информационной телекомпании Russia Today (RT). Слова главы государства приводит RT.

«Да благословит Господь прекрасный народ России и всех сотрудников RT, которые смело изъясняются на всех языках во всех странах мира. Я главный поклонник RT. Поздравляю вас из Каракаса!», — сказал он.

17 октября президент России Владимир Путин приехал в Большой театр на празднование 20-летия телеканала RT.

Международная информационная телекомпания Russia Today осуществляет круглосуточное вещание под единым брендом RT на восьми каналах — на английском, испанском, арабском, немецком, французском и сербском языках, а также на двух документальных. Главным редактором RT является Маргарита Симоньян, генеральным директором — Алексей Николов. Телеканал начал работу 10 декабря 2005 года с запуска англоязычной версии.

Ранее пытавшегося пройти к Путину иностранца увезли в психбольницу.

