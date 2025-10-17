Президент России Владимир Путин приехал в Большой театр, где проходит праздничное мероприятие в честь 20-летия телеканала Russia Today (RT). Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Международная информационная телекомпания Russia Today осуществляет круглосуточное вещание под единым брендом RT на восьми каналах — на английском, испанском, арабском, немецком, французском и сербском языках, а также на двух документальных. Главным редактором RT является Маргарита Симоньян, генеральным директором — Алексей Николов. Телеканал начал работу 10 декабря 2005 года с запуска англоязычной версии.

По данным Telegram-канала VIP-РАДАР, Большой театр ввел «беспрецедентные меры безопасности» ради визита Путина.

Так, сотрудников учреждения обязали оставить открытыми все служебные и технические помещения, шкафы, сейфы, тумбочки и другие места хранения вещей в ночь на 17 октября. Уточняется, что помещения будут обследованы кинологической службой. Администрация театра предупредила сотрудников, что в случае неисполнения требования шкафчики будут вскрыты принудительно.

3 сентября газета The New York Times похвалила Russia Today. В статье отмечается, что телеканал RT верно освещает ситуацию в странах Запада, сообщая в своих материалах о хаосе в демократии стран Европы и в США.

Ранее Симоньян сообщила о постигшей ее болезни.