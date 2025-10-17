На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пытавшегося пройти к Путину иностранца увезли в психбольницу

Mk.ru: пытавшегося пройти к Путину кубинца увезли в психбольницу
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Психически нездоровый мигрант из Кубы был задержан на Красной площади при попытке встретиться с президентом России Владимиром Путиным. После задержания мужчину направили на лечение, сообщает Mk.ru.

По информации издания, 16 октября силовики заметили иностранца в центре Москвы и попытались завести с ним беседу. Мужчина отвечал на испанском языке и заявил, что является королем нескольких стран и хочет встретиться с российским лидером.

С помощью онлайн-переводчика полицейские установили, что поведение и стиль общения кубинца свидетельствуют о психиатрическом диагнозе, после чего его госпитализировали.

Как выяснилось, в 2022 году этого же иностранца уже привлекали к ответственности за осуществление трудовой деятельности без патента — он работал подсобным рабочим. Суд тогда оштрафовал мужчину и постановил депортировать его из России, однако, судя по всему, кубинец смог вернуться в страну.

Похожий инцидент произошел летом этого года. Тогда выставлявшегося в ЦДХ художника-пейзажиста увезли в больницу после попытки встретиться с президентом России. Сотрудники охраны обратили внимание на 37-летнего мужчину: он вел себя агрессивно, странно высказывался и говорил, что хочет увидеться с главой государства. Его увезли в психиатрическую больницу.

Ранее врач оценил новый тренд зумеров на «отдых» в психиатрических клиниках.

