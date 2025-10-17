На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дипломат заявил, что Зеленский «будет рыдать» из-за встречи Путина и Трампа

Дипломат Прауд: Зеленский и ЕС устроят истерику из-за встречи Путина и Трампа
Suzanne Plunkett/Reuters

Лидеры стран — членов Европейского союза (ЕС) и глава Украины Владимир Зеленский впадут в истерику из-за предстоящей встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии. Об этом в своем аккаунте на платформе X написал британский дипломат Ян Прауд.

Он отметил, что Венгрия стала эпицентром европейской дипломатии. По мнению эксперта, в настоящее время Будапешт является единственным рациональным местом в регионе, где может пройти встреча российского и американского лидеров.

«Еврократы будут рыдать в подушки, как и Зеленский», — добавил Прауд.

16 октября президенты РФ и США провели телефонный разговор, в ходе которого Путин поздравил Трампа с достижением прекращения огня в секторе Газа и выразил благодарность его супруге за участие в делах, связанных с возвращением российских и украинских детей в родные страны. Также главы государств обсудили перспективы развития торговых отношений Москвы и Вашингтона после завершения украинского конфликта.

Позднее хозяин Белого дома анонсировал новые переговоры делегаций РФ и США. Также он сообщил о планах встретиться с российским лидером в Будапеште.

Ранее журналисты узнали, как Зеленский отреагировал на новости о подготовке новой встречи Путина и Трампа.

