Белый дом анонсировал встречу на высоком уровне с Россией после разговора Путина и Трампа

Белый дом: Россия и США проведут встречу на высоком уровне

Россия и Соединенные Штаты проведут встречу на высоком уровне на следующей неделе. Об этом по итогам телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа заявили в Белом доме, передает РИА Новости.

Вечером в четверг Трамп в социальной сети Truth Social заявил о начале большого телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным.

Беседа двух политиков проходит в преддверии третьей встречи Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Уже известно, что администрация Зеленского подготовила ряд предложений Вашингтону, которые должны будут побудить Трампа поставить Украине ракеты ПВО и дальнобойные снаряды.

Несколько дней назад газета Financial Times писала, что Соединенные Штаты могут отправить Киеву до 50 ракет Tomahawk. При этом подчеркивалось, что такой шаг не окажет решающего влияния на ход конфликта.

Ранее Трамп заявил, что Путин завершит конфликт на Украине.