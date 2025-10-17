СМИ: Зеленский удивился, что Трамп планирует встретиться с Путиным

Axios: план Трампа встретиться с Путиным стал сюрпризом для Зеленского

Заявление президента США Дональда Трампа о телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным и их договоренность встретиться в Будапеште стали сюрпризом для прилетевшего в Вашингтон украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает Axios.

В публикации отмечается, что Зеленский был очень оптимистично настроен по поводу предстоящей встречи с Трампом и готовности США передать ракеты Tomahawk Киеву.

После приземления на базе ВВС Эндрюс украинская делегация «была удивлена объявлением Трампа».

Издание подчеркивает, что Зеленский в США также планирует встретиться с руководителями крупных американских военных концернов Raytheon и Lockheed Martin.

16 октября состоялся телефонный разговор между Трампом и Путиным. Российский лидер поздравил главу США с достижением прекращения огня в секторе Газа и поблагодарил Меланию Трамп за участие в делах, связанных с возвращением российских и украинских детей на их родины.

Стороны также обсудили перспективы российско-американских торговых отношений после завершения украинского конфликта.

Кроме того, Трамп анонсировал новые переговоры делегаций России и США, а также заявил, что встретится с Путиным в Венгрии.

Ранее в Кремле заявили, что Киев не хочет вести переговоры об урегулировании конфликта.