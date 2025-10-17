На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-советнику Трампа предъявили обвинение

CNN: Джону Болтону предъявили обвинения по делу о передаче секретных данных
true
true
true
close
Global Look Press

Бывшему советнику президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джону Болтону предъявили обвинения по делу о незаконной передаче секретной информации. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на судебные источники.

По их словам, обвинения экс-советнику американского лидера предъявило большое жюри в штате Мэриленд.

Источники заявили, что он предположительно делился секретными данными со своей супругой и дочерью по электронной почте.

В конце сентября стало известно, что агенты Федерального бюро расследований (ФБР) нашли в офисе Болтона «секретные документы».

По данным газеты The Washington Post, в начале прошлого месяца сотрудники ФБР провели обыск у него и изъяли компьютеры, телефоны и папки с документами из-за подозрений в несанкционированном хранении секретных данных, нарушении закона о шпионаже, а также неправомерной передаче информации о национальной обороне. На некоторых изъятых папках были надписи «Трамп I-IV».

Новость дополняется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами