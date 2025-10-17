Экс-советнику Трампа предъявили обвинение

CNN: Джону Болтону предъявили обвинения по делу о передаче секретных данных

Бывшему советнику президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джону Болтону предъявили обвинения по делу о незаконной передаче секретной информации. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на судебные источники.

По их словам, обвинения экс-советнику американского лидера предъявило большое жюри в штате Мэриленд.

Источники заявили, что он предположительно делился секретными данными со своей супругой и дочерью по электронной почте.

В конце сентября стало известно, что агенты Федерального бюро расследований (ФБР) нашли в офисе Болтона «секретные документы».

По данным газеты The Washington Post, в начале прошлого месяца сотрудники ФБР провели обыск у него и изъяли компьютеры, телефоны и папки с документами из-за подозрений в несанкционированном хранении секретных данных, нарушении закона о шпионаже, а также неправомерной передаче информации о национальной обороне. На некоторых изъятых папках были надписи «Трамп I-IV».

Новость дополняется.