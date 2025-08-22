На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп высказался о деле своего экс-советника Болтона

Трамп заявил, что не хочет вмешиваться в дело своего экс-советника Болтона
close
Markus Schreiber/AP

Президент США Дональд Трамп не хочет вмешиваться в расследование, касающееся его бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона. Об этом глава Белого дома заявил в ходе выступления, трансляция которого велась на YouTube-канале Белого дома.

«Я намеренно не хочу в это вмешиваться», — сказал политик, отвечая на вопросы журналистов.

22 августа газета The New York Post сообщила, что сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) провели обыск в доме Болтона. По данным журналистов, рано утром агенты ворвались в дом экс-чиновника в городе Бетесде в штате Мэриленд. Обыск прошел в рамках расследования, касающегося национальной безопасности. Распоряжение о его проведении дал директор ФБР Кэш Патель.

Трамп заявил, что узнал об обыске ФБР в доме своего бывшего помощника из теленовостей.

Ранее Трамп назвал своего экс-советника «глупым человеком» из-за слов о победе Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами