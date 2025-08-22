Трамп высказался о деле своего экс-советника Болтона

Трамп заявил, что не хочет вмешиваться в дело своего экс-советника Болтона

Президент США Дональд Трамп не хочет вмешиваться в расследование, касающееся его бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона. Об этом глава Белого дома заявил в ходе выступления, трансляция которого велась на YouTube-канале Белого дома.

«Я намеренно не хочу в это вмешиваться», — сказал политик, отвечая на вопросы журналистов.

22 августа газета The New York Post сообщила, что сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) провели обыск в доме Болтона. По данным журналистов, рано утром агенты ворвались в дом экс-чиновника в городе Бетесде в штате Мэриленд. Обыск прошел в рамках расследования, касающегося национальной безопасности. Распоряжение о его проведении дал директор ФБР Кэш Патель.

Трамп заявил, что узнал об обыске ФБР в доме своего бывшего помощника из теленовостей.

Ранее Трамп назвал своего экс-советника «глупым человеком» из-за слов о победе Путина.