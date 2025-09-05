ФБР провело обыски у бывшего помощника Трампа

WP: ФБР изъяло у экс-помощника Трампа Болтона документы, компьютеры и телефоны

Федеральное бюро расследований (ФБР) изъяло у бывшего помощника президента США Дональда Трампа Джона Болтона компьютеры, телефоны и папки с документами. Об этом пишет газета The Washington Post.

«Агенты ФБР изъяли компьютеры, телефоны и кипы документов, в том числе некоторые из папок с надписями «Трамп I-IV»», — говорится в сообщении.

Журналисты отметили, что в документах содержались «заявления и размышления по поводу союзнических ударов».

В публикации говорится, что прокуратура планирует возбудить дело против Болтона по обвинению в незаконном изъятии секретных документов и нарушении закона о шпионаже, связанном с ненадлежащей передачей информации, представляющей интерес для нацобороны.

В случае предъявления обвинений мужчине грозит до 10 лет заключения.

Предыдущие обыски в доме Болтона проходили 22 августа. По данным журналистов, рано утром агенты ворвались в дом экс-чиновника в городе Бетесде в штате Мэриленд. Распоряжение о его проведении дал директор ФБР Кэш Патель.

Ранее Трамп узнал об обыске в доме своего бывшего помощника Болтона из новостей.