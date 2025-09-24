В офисе бывшего советника Трампа нашли документы с пометкой «секретно»

Агенты ФБР нашли в офисе бывшего советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона «секретные документы». Об этом пишет газета Politico.

В статье уточняется, что сотрудники федерального бюро расследований нашли несколько собраний или папок с пометкой «конфиденциально». При этом на некоторых страницах была пометка «секретно».

По данным газеты The Washington Post, в начале сентября ФБР провело обыски у Болтона и изъяло компьютеры, телефоны и папки с документами из-за подозрений в несанкционированном хранении секретных данных, нарушении закона о шпионаже, а также неправомерной передаче информации о национальной обороне. На некоторых изъятых папках были надписи «Трамп I-IV». В случае предъявления обвинений политику грозит до 10 лет лишения свободы.

В 2018 году Дональд Трамп во время своего первого президентского срока объявил о назначении Джона Болтона на пост советника по нацбезопасности. К 2019 году разногласия между Болтоном и Трампом усилились, и 10 сентября американский лидер отправил советника в отставку.

В 2020 году Джон Болтон опубликовал книгу The Room Where It Happened («Комната, где это произошло»). Мемуары политика пролили свет на деятельность ряда американских президентов, в том числе Трампа, а также на некоторые аспекты отношений США с Россией, Украиной, Китаем и НАТО.

Ранее Трамп заявил, что узнал об обыске в доме бывшего помощника Болтона из новостей.