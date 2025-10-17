Трамп не исключил непрямые переговоры России и Украины

Трамп заявил, что может провести раздельные встречи с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за плохих отношений его российского и украинского коллег Владимира Путина и Владимира Зеленского, он, возможно, будет проводить с ними раздельные встречи. Соответствующее заявление он сделал в беседе с журналистами в Белом доме, сообщает телеканал C-Span.

По его словам, Путин и Зеленский «не очень ладят». Это является «проблемой», отметил Трамп.

«Иногда сложно организовать встречу. Мы можем сделать что-то раздельное. Раздельно, но на равных, мы встретимся и будем разговаривать», — сказал президент Соединенных Штатов.

16 октября состоялся телефонный разговор между Трампом и Путиным. Российский лидер поздравил главу США с достижением прекращения огня в секторе Газа и поблагодарил Меланию Трамп за участие в делах, связанных с возвращением российских и украинских детей на их родины.

Стороны также обсудили перспективы российско-американских торговых отношений после завершения украинского конфликта.

Кроме того, Трамп анонсировал новые переговоры делегаций России и США, а также заявил, что встретится с Путиным в Венгрии.

Ранее в Кремле заявили, что Киев не хочет вести переговоры об урегулировании конфликта.