В Кремле заявили, что Киев не хочет вести переговоры об урегулировании

Песков: Киев не хочет вести переговоры с РФ об урегулировании конфликта

Украинская сторона не хочет вести переговоры с РФ об урегулировании конфликта и реагировать на предложения касательно рабочих групп. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, процесс урегулирования перейдет в демократическое русло при первой возможности. Украину на продолжение конфликта провоцирует Евросоюз, добавил он.

«Киевский режим всячески провоцируется европейскими странами на то, чтобы продолжать конфликт», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

До этого президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами высказал мнение, что урегулированию на Украине мешают отношения российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.

В сентябре Трамп говорил, что президенты России и Украины ненавидят друг друга. Он допустил, что ему «придется сидеть в комнате вместе с ними, потому что они не могут сидеть в одной».

После этого зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Зеленский не сможет вывести Путина из себя в случае встречи. Депутат назвал президента РФ «опытнейшим человеком».

Ранее Трамп заявил, что Украина собирается пойти в наступление.