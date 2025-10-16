Афганистан обвинил Пакистан в нарушении режима прекращения огня на границе между государствами. Об этом заявил представитель афганского правительства, передает ТАСС.

Афганистан и Пакистан на протяжении шести дней бомбили друг друга, захватывали блокпосты и объявляли о своих «победах», пока не договорились о 48-часовом перемирии и разрешении конфликта с помощью диалога. Почему они начали конфликт и при чем тут «Исламское государство» (организация запрещена в России)* — в материале «Газеты.Ru».

9 октября в Кабуле произошли взрывы. Афганская сторона сообщила, что атака была совершена Пакистаном. Целью ударов стали несколько боевиков организации «Техрик-е Талибан (движение внесено в список террористических организаций) (движение внесено в список террористических организаций) Пакистан».

10–11 октября на границе Афганистана и Пакистана разгорелись масштабные бои вдоль «линии Дюранда». Наиболее интенсивные столкновения произошли в провинциях Кунар, Нангархар и Гельменд.

15 октября министерство иностранных дел Пакистана объявило о достижении соглашения с Афганистаном о временном прекращении огня на следующие 48 часов.

Ранее Трамп высказался по поводу столкновений между Пакистаном и Афганистаном.