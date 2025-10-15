Пакистан и Афганистан договорились о временном прекращении огня

Пакистан и Афганистан договорились о прекращении огня на 48 часов

Министерство иностранных дел Пакистана объявило о достижении соглашения с Афганистаном о временном прекращении огня на следующие 48 часов, передает РИА Новости.

Режим прекращения огня вступил в силу 15 октября в 18:00 по местному времени (16:00 мск). Отмечается, что в течение этого периода обе стороны приложат усилия для поиска решения конфликта.

15 октября пакистанская армия атаковала позиции террористических формирований на территории Афганистана в ответ на нападение на пакистанские блокпосты в округе Куррам в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Конфликт вспыхнул после того, как власти Афганистана обвинили Пакистан в неоднократных вторжениях в воздушное пространство страны и авиаударах. Позднее Кабул заявил об успешном окончании «операции возмездия» против Исламабада.

Ранее Трамп высказался по поводу столкновений между Пакистаном и Афганистаном.