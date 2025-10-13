Трамп высказался по поводу столкновений между Пакистаном и Афганистаном

Трамп: с конфликтом между Пакистаном и Афганистаном придется подождать

Трамп заявил, что слышал о столкновениях между Пакистаном и Афганистаном, но «придется подождать», передает RT.

По словам главы Белого дома, в настоящее время он занимается урегулированием другого конфликта.

«Я хорошо умею устанавливать мир», — подчеркнул американский лидер.

10 октября на афгано-пакистанской границе разгорелись ожесточенные бои вдоль всей линии Дюранда. Наиболее интенсивные стычки произошли в провинциях Кунар, Нангархар и Гельменд. По имеющимся сведениям, в ряде районов пакистанские войска оставили свои позиции и отступили.

Конфликт вспыхнул после того, как власти Афганистана обвинили Пакистан в неоднократных вторжениях в воздушное пространство страны и авиаударах. Позднее Кабул заявил об успешном окончании «операции возмездия» против Исламабада.

Ранее Пакистан захватил 19 афганских пограничных пунктов.