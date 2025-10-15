Афганистан и Пакистан прекратили огонь. Что они делили?

Власти Пакистана и Афганистана договорились о прекращении огня на 48 часов

Афганистан и Пакистан на протяжении шести дней бомбили друг друга, захватывали блокпосты и объявляли о своих «победах», пока не договорились о 48-часовом перемирии и разрешении конфликта с помощью диалога. Почему они начали конфликт и при чем тут «Исламское государство»* — в материале «Газеты.Ru».

Временный мир между Афганистаном и Пакистаном

Власти Пакистана и Афганистана договорились о временном прекращении огня на 48-часов, начиная с 16:00 мск среды, 15 октября. Министерство иностранных дел Пакистана заявило, что Исламабад и Кабул приложат «искренние усилия» для того, чтобы с помощью диалога найти «положительное решение сложной, но разрешимой проблемы», передает Reuters.

«Правительства Пакистана и Афганистана по просьбе последнего и по обоюдному соглашению достигли временного перемирия на 48 часов с 18:00 среды по местному времени (16:00 по Москве)», — приводит портал Dawn заявление пакистанского МИД.

Бои Афганистана и Пакистана

9 октября в Кабуле произошли взрывы. Афганская сторона сообщила, что атака была совершена Пакистаном. Целью ударов стали несколько боевиков организации «Техрик-е Талибан (движение внесено в список террористических организаций) Пакистан».

10–11 октября на границе Афганистана и Пакистана разгорелись масштабные бои вдоль «линии Дюранда». Наиболее интенсивные столкновения произошли в провинциях Кунар, Нангархар и Гельменд.

Вечером 11 октября афганское министерство обороны объявило об окончании «операции возмездия» против Пакистана. В рамках операции были приняты меры против центров сил безопасности Пакистана вдоль линии Дюранда, объявили в ведомстве и пригрозили дать отпор в случае повторения атак.

Однако на следующий день бои продолжились: ночью пакистанская армия нанесла удар после того, как афганские военные обстреляли несколько контрольных пунктов Пакистана в приграничных районах, сообщил источник в органах безопасности Пакистана телеканалу Geo. Источник заявил, что в результате были уничтожены несколько блокпостов, захвачены 19 контрольных пунктов, а армия Афганистана понесла «тяжелые потери» . По его словам, были ликвидированы группы боевиков из «Исламского государства» (организация запрещена в России) и организации «Техрик-е Талибан Пакистан», которые пытались пересечь границу при огневой поддержке афганских военных.

Днем 15 октября пакистанская армия нанесла серию авиаударов по Кабулу, сообщили источники порталу Aamaj News. Беспилотники Пакистана не менее четырех раз атаковали цели в районе Таймани. Утверждается, что одной из целей пакистанских атак в этом районе была школа.

Официальный представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид сообщал в своем аккаунте в X, что на нефтяном танкере в столице Афганистана Кабуле произошел взрыв и пожар.

Обе стороны обвиняли друг друга в обострении конфликта. Также и в Афганистане, и в Пакистане говорили о десятках жертв, писала The New York Times (NYT).

Роль террористов в конфликте Пакистана и Афганистана

Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед заявил, что в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхве были созданы центры террористической организации «Исламское государство» (ИГ), в которые из аэропортов Карачи и Исламабада перевезли людей для обучения. По его словам, имеются документы и записи, которые подтверждают подготовку атак на Афганистан из этих центров. Он потребовал от Пакистана выдворить ключевых членов ИГ либо передать их властям Афганистана, сообщало Tolo News.

Пакистан, со своей стороны, тоже обвинял правительство Афганистана в укрывательстве террористов, которые за последние годы убили сотни сотрудников пакистанских сил безопасности, писала NYT. Несмотря на опровержения со стороны официального Кабула, многие аналитики, включая независимых экспертов ООН, подтверждали финансирование и подготовку в Афганистане боевиков из «Техрик-е Талибан Пакистан».

История конфликта Пакистана и Афганистана

Пакистан и Афганистан имеют спорную почти неразмеченную границу, известную как «линия Дюранда», протяженностью 2640 км. Линия образовалась по итогам двух англо-афганских войн, в которых Британия хотела расширить Британскую Индию.

Граница получила название в честь секретаря индийской колониальной администрации сэра Мортимера Дюранда, который в 1893 году провел переговоры с афганским эмиром Абдур-Рахманом о территориях.

По итогам второй англо-афганской войны к британским владениям был присоединен афганский округ Пишин. Многие приграничные афганские народы оказались разделены, это привело к долговременным пограничным проблемам. После распада Британской Индии в 1947 году Пишин стал частью Пакистана.

Несмотря на то что Пакистан поддерживал талибов в их мятеже против правительства Афганистана в начале 2000-х годов, их отношения ухудшились из-за роста насилия со стороны боевиков в отношении Пакистана.

В недавнем отчете независимой некоммерческой организации Armed Conflict Location & Event Data (ACLED) говорится, что «Техрик-е Талибан Пакистан» вновь стал одной из самых серьезных угроз национальной безопасности Пакистана. За последний год боевики из организации осуществили 600 нападений на пакистанские войска, сообщал CNN.