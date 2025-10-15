Трамп заявил об «усердной работе» над решением конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил в эфире CNN, что «усердно работает над российским вопросом».

В интервью американский лидер задался вопросом, что было бы большим достижением — мир на Ближнем Востоке или мирное урегулирование на Украине. Журналист CNN заметил, что первый конфликт было «исторически сложнее завершить».

«Верно. Один (конфликт. — «Газета.Ru») длится три года, другой — три тысячи», — согласился президент США.

На прошлой неделе Трамп тоже сравнивал эти два конфликта. На встрече с премьер-министром Канады Марком Карни он признался, что ожидал более легкого решения ситуации на Украине. Тогда конфликт Москвы и Киева показался ему более сложным для урегулирования, чем ближневосточный. Об этом же американский политик заявлял в декабре прошлого года после избрания на пост главы государства.

Ранее Запад призвали готовиться к затяжному конфликту на Украине.