Глава МИД Польши Сикорский заявил, что Украина планирует воевать еще три года

Запад должен сохранить активную поддержку Украины, поскольку в Киеве намереваются воевать еще три года, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Он призвал страны НАТО поставлять Киеву больше боеприпасов и средств ПВО, а Европу в целом — готовиться к тому, что Россия нанесет по ней удар. В Москве в ответ заявили, что «Украина себе не хозяйка» и предположили, что еще за три года боевых действий от страны ничего не останется.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал страны Европы готовиться к поддержке Украины в течение еще трех лет, пишет Reuters. По его словам, именно столько, по расчетам украинских властей, продлятся боевые действия с Россией.

«Украинцы планируют эту войну на три года, что разумно. И нам нужно убедить Путина, что мы готовы придерживаться этого курса как минимум эти три года», — сказал польский министр.

Речь об этом зашла во время выступления Сикорского в британском парламенте, куда он привез сбитый российский дрон «Герань» в качестве наглядной демонстрации угрозы. Он выразил надежду, что европейские страны «не свернут с курса» поддержки Украины, а президент США Дональд Трамп все же «предоставит Киеву крылатые ракеты Tomahawk большой дальности для усиления ударов по российской инфраструктуре».

В комментарии для прессы глава польского МИД заявил, что Россия «к сожалению, может проникнуть глубоко в Европу» и посетовал, что инициатива по созданию «стены из беспилотников» пока не находит нужной поддержки.

«Мы должны быть готовы противостоять этому, поэтому я считаю, что в наши дни было бы безответственно не наращивать потенциал в области борьбы с беспилотниками и их производства», — сказал он.

«Европа намерена истребить украинскую нацию»

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в комментарии для «Газеты.Ru» раскритиковал позицию Сикорского.

«Я считаю это абсурдным заявлением. За три года ведения боевых действий такого государства, как Украина, существовать уже просто не будет. Подтверждением тому является успех наших вооруженных сил в наступлении по всему фронту», — сказал депутат.

Он выразил мнение, что подобные заявления о судьбе Украины со стороны Польши звучат весьма странно и «вызваны желанием получить дополнительные военные и финансовые средства».

«Сразу становится ясно, что Украина себе не хозяйка и ей руководят другие страны Европы», — отметил Швыткин.

Депутат Госдумы Максим Иванов беседе с Инфо24 заявил, что страны Запада проводят «безумную политику» и пытаются сподвигнуть Киев на продолжение боевых действий вместо проведения переговоров с Россией.

«Я думаю, что европейские страны намерены в течение трех лет истребить украинскую нацию, чтобы потом разделить Украину и присоединить к себе ее части, чтобы пользоваться теми благами и ресурсами, которые там есть», — сказал Иванов.

Военный политолог Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru также отметил, что «поляки нагнетают обстановку ради финансовой выгоды».

«Все эти пожелания и нагнетания обстановки связаны не с реальной оценкой, а больше с деньгами. Польша в этом плане очень обеспокоена тем, что Россия заберет себе всю Украину и те земли, на которые они рассчитывали, — сказал Перенджиев.

Заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» также предположил, что Польша претендует на часть украинских и белорусских территорий. При этом он отметил, что «Сикорский не тот человек, который определяет будущее Украины и будущее нашей страны».

Снова о Tomahawk

В последние недели обсуждение возможных поставок Украине американских крылатых ракет Tomahawk значительно активизировались — об этом, в частности, говорил в британском парламенте и Сикорский. Так, в начале октября Трамп заявил, что «почти принял решение» об их поставках, не уточнив подробности. Американский лидер предположил, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным он рано или поздно скажет: «Послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты Tomahawk».

Встреча Трампа и Зеленского намечена в Вашингтоне в пятницу, 17 октября. Украинский лидер заранее публично объявил, что главной темой переговоров станут потребности украинской ПВО и оружие для дальнобойных ударов по России.

В России к этим инициативам относятся крайне негативно, а заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев напомнил, что «отличить ядерное исполнение «Томагавков» от обычного в полете невозможно».