Трамп сравнил конфликт на Украине с ситуацией на Ближнем Востоке

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Канады Марком Карни признал, что украинский конфликт кажется ему более сложным для урегулирования, нежели ситуация на Ближнем Востоке. Трансляцию встречи вел YouTube-канал Белого дома.

«Я думал, что этот вопрос будет легко урегулировать, но оказалось, что он, возможно, сложнее, чем ситуация на Ближнем Востоке», — пожаловался американский лидер.

30 сентября Трамп представил свой план по урегулированию конфликта Израиля и Палестины из 20 пунктов, включающий прекращение боевых действий, освобождение израильских заложников и передачу власти в секторе Газа от ХАМАС переходному комитету. Группировка согласилась освободить пленных и передать управление анклавом.

Некоторые эксперты полагают, что аналогичный план, касающийся России и Украины, американский лидер представить не в состоянии, поскольку это «разные весовые категории».

Ранее Трамп заявил о получении сигнала от Ирана по сделке в Газе.