На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп сравнил конфликт на Украине с ситуацией на Ближнем Востоке

Трамп: украинский конфликт сложнее ситуации на Ближнем Востоке
true
true
true
close
Alex Brandon/AP

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Канады Марком Карни признал, что украинский конфликт кажется ему более сложным для урегулирования, нежели ситуация на Ближнем Востоке. Трансляцию встречи вел YouTube-канал Белого дома.

«Я думал, что этот вопрос будет легко урегулировать, но оказалось, что он, возможно, сложнее, чем ситуация на Ближнем Востоке», — пожаловался американский лидер.

30 сентября Трамп представил свой план по урегулированию конфликта Израиля и Палестины из 20 пунктов, включающий прекращение боевых действий, освобождение израильских заложников и передачу власти в секторе Газа от ХАМАС переходному комитету. Группировка согласилась освободить пленных и передать управление анклавом.

Некоторые эксперты полагают, что аналогичный план, касающийся России и Украины, американский лидер представить не в состоянии, поскольку это «разные весовые категории».

Ранее Трамп заявил о получении сигнала от Ирана по сделке в Газе.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами