Трамп сравнил кризис на Ближнем Востоке и конфликт на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что кризис на Ближнем Востоке решить легче, чем на Украине. Об этом пишет издание The Time.

«С Ближним Востоком справиться легче, чем с тем, что происходит с Россией и Украиной», — заявил он.

В свое время Трамп заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена.

7 декабря избранный президент США Дональд Трамп встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским во Франции и заверил — тот хочет мира. Трамп также добавил, что уже «работает над концепцией для прекращения нелепой войны», а также призвал прекратить огонь в зоне боевых действий.

Позднее Зеленский в своем Telegram-канале отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня. Он также оставил без комментариев утверждение о своей готовности к «сделке с Россией», о чем также заявлял американский лидер.

Ранее Орбан объяснил, почему Трамп пока не ведет переговоры о прекращении огня на Украине.