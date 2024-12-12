Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп сравнил кризис на Ближнем Востоке и конфликт на Украине

Трамп: кризис на Ближнем Востоке решить легче, чем на Украине

close
Brian Snyder/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что кризис на Ближнем Востоке решить легче, чем на Украине. Об этом пишет издание The Time.

«С Ближним Востоком справиться легче, чем с тем, что происходит с Россией и Украиной», — заявил он.

В свое время Трамп заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена.

7 декабря избранный президент США Дональд Трамп встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским во Франции и заверил — тот хочет мира. Трамп также добавил, что уже «работает над концепцией для прекращения нелепой войны», а также призвал прекратить огонь в зоне боевых действий.

Позднее Зеленский в своем Telegram-канале отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня. Он также оставил без комментариев утверждение о своей готовности к «сделке с Россией», о чем также заявлял американский лидер.

Ранее Орбан объяснил, почему Трамп пока не ведет переговоры о прекращении огня на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами