Экс-замглавы правительства России признали террористом и экстремистом

В перечень террористов и экстремистов внесли экс-замглавы кабмина России Коха

Росфинмониторинг внес бывшего заместителя председателя правительства России Альфреда Коха в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте службы.

«Кох Альфред Рейнгольдович, 28.02.1961 года рождения, г. Зыряновск Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан», — говорится в списке.

Он был заместителем председателя правительства РФ с 17 марта по 13 августа 1997 года. Сейчас 64-летний экс-чиновник проживает за границей.

Также в данный перечень был внесен адвокат Николай Полозов (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов).

«Полозов Николай Николаевич, 06.12.1980 года рождения, город Москва», — сказано в списке.

В июле Гагаринский суд Москвы заочно арестовал Полозова по делу о распространении фейков о российской армии. До этого он был объявлен в федеральный розыск.

Полозов попал в реестр иноагентов в декабре 2024 года. В настоящий момент он проживает на Украине.

В 2012 году адвокат выступал защитником участниц группы Pussy Riot. Он также представлял украинских моряков, которых задержали в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Ранее первого главу МИД России признали иноагентом.