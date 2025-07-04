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МВД объявило в розыск проживающего на Украине адвоката

Проживающий на Украине адвокат Николай Полозов объявлен в розыск МВД России
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Денис Абрамов/РИА Новости

Адвокат Николай Полозов (признан в РФ иностранным агентом) объявлен в федеральный розыск по уголовному делу. Об этом свидетельствуют данные базы Министерства внутренних дел (МВД) России.

«Полозов Николай Николаевич. Разыскивается по статье УК», — указано в официальном сообщении ведомства.

Полозов был внесен в реестр иноагентов в декабре 2024 года. Сейчас он проживает на Украине.

20 июня в России экс-помощницу депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука Татьяну Близнюк заочно осудили на 13 лет за атаку на российскую дипломатическую миссию в Киеве. Приговор вынес Второй Западный окружной военный суд.

До этого суд Москвы заочно приговорил напавшую на посольство РФ в Киеве Ирму Крат к семи годам лишения свободы. Женщина признана виновной по ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений).

Ранее Григория Лепса объявили в розыск на Украине.

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