Первого главу МИД России признали иноагентом. Он живет в США и поддерживает Украину

Бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев включен в реестр иностранных агентов, сообщило российское министерство юстиции.

«А. В. Козырев распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в публикации ведомства.

Минюст также заявил, что Козырев «выступал против специальной военной операции на Украине» и «взаимодействует с иностранными площадками», а также живет за границей.

В реестр иноагентов в пятницу, 11 апреля, также попали правозащитница и бывший аналитик ФСИН Анна Каретникова, украинская журналистка Дарья Счастливая, литературовед Николай Эппле и общественно-политическое движение «Удмуртия против коррупции». Исключили из реестра исключили НКО «Фонд защиты гласности» — в связи с ликвидацией.

В ноябре 2023-го Минюст России добавил в список иноагентов другого крупного российского политика — бывшего премьер-министра Михаила Касьянова. В 2003 году он осудил громкий арест бизнесмена Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом), а через некоторое время президент Владимир Путин снял его с должности. В 2015 году Касьянов составил «Список Бориса Немцова» — перечень российских журналистов, которые, по его мнению, травили оппозиционного политика. Активно критикует внутреннюю и внешнюю политику РФ. Летом 2022 года покинул страну.

К настоящему моменту в реестре Минюста находятся 974 лица.

«Козыревщина»

В марте официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала Козырева за «советы» президенту Украины Владимиру Зеленскому. Она опубликовала в Telegram часть интервью Козырева журналисту Дмитрию Гордону (признан в РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов), подписав ролик словом «преступники».

«Послушайте Козырева. Он рассуждает о том, как лучше Зеленскому расправляться с Россией. Представляете, какую политику он проводил, сидя на Смоленке? Ту, которая в дипломатическом словаре названа «козыревщиной», — отметила Захарова.

В интервью Козырев заявил, что Зеленскому нужно «стоять на том, с чего он начал» – не идти на территориальные уступки и просить страны Запада увеличить поставки оружия.

«Зеленский — это ваше ядерное», — сказал Козырев Гордону.

Путь министра

Козырев окончил МГИМО и в 1974 году поступил на службу в МИД СССР. С 11 октября 1990 года по 5 января 1996 года возглавлял внешнеполитическое ведомство, став первым министром иностранных дел Российской Федерации. Также был членом Совета безопасности с 1992-го по 1996-й и депутатом Госдумы первого и второго созывов.

1 марта 2022 года Козырев призвал российских дипломатов уйти в отставку и не поддерживать СВО, поскольку они «профессионалы, а не дешевые пропагандисты». Официально в МИД никак не прокомментировали его слова, однако агентство ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве сообщило, что сотрудники дипведомства якобы «всегда стыдились, что работали с Козыревым».

«За 20 лет существования Дня дипломата коллектив и ведомство ни разу не поздравили Козырева с праздником, ведь его имя считается в МИД нарицательным и ассоциируется со сдачей позиций. Оно вошло в дипломатический лексикон как «козыревщина» и является синонимом предательства», – отметил собеседник агентства, добавив, что бывший глава ведомства «ведет антироссийскую подрывную работу».