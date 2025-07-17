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Суд заочно арестовал адвоката Pussy Riot по делу о фейках про армию

РИА: суд в Москве заочно арестовал адвоката Полозова по делу о фейках об армии
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Руслан Кривобок/РИА Новости

Гагаринский суд Москвы заочно арестовал адвоката Николая Полозова (признан в РФ иностранным агентом) по делу о распространение фейков о российской армии. Об этом сообщили РИА Новости в суде.

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Полозова Н.Н.», — заявили в суде.

Дело фигуранта проходит по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение по мотивам политической ненависти заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).

До этого он был объявлен в федеральный розыск по уголовному делу.

Полозов был внесен в реестр иноагентов в декабре 2024 года. В настоящий момент он проживает на Украине/

В 2012 году адвокат выступал защитником участниц группы Pussy Riot. Он также представлял украинских моряков, которых задержали в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Ранее журналистку Фариду Курбангалееву (признана в РФ иностранным агентом) заочно арестовали за фейки про ВС РФ.

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