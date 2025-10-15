Норвегия выделит миллиарды евро на поддержку Украины в 2026 году

Правительство Норвегии выделит 7,2 млрд евро на поддержку Украины в 2026 году

Правительство Норвегии намерено направить 85 млрд норвежских крон (около €7,25 млрд) на поддержку Украины в следующем году. Об этом сообщила пресс-служба правительства королевства.

«Норвегия продолжит оказывать военную и гражданскую поддержку Украине в 2026 году в рамках программы Нансена. Правительство предлагает выделить на эти цели 85 миллиардов норвежских крон, что соответствует уровню 2025 года», — сказано в заявлении.

Кроме того, Осло планирует увеличить оборонный бюджет в соответствии с долгосрочным планом развития оборонного сектора на 4,2 млрд норвежских крон (€358 млн). Таким образом, общие расходы на военные нужды составят 3,4% ВВП.

Незадолго до этого министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил, что власти страны в рамках бюджета на 2026 год готовят пакет поддержки Украины на €1 млрд.

13 октября глава дипломатии ЕС Кая Каллас анонсировала выделение еще €100 млн на помощь Украине предстоящей зимой.

Ранее в США зафиксировали рост поддержки военной помощи Украине среди республиканцев.