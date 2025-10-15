На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Норвегия выделит миллиарды евро на поддержку Украины в 2026 году

Правительство Норвегии выделит 7,2 млрд евро на поддержку Украины в 2026 году
close
Depositphotos

Правительство Норвегии намерено направить 85 млрд норвежских крон (около €7,25 млрд) на поддержку Украины в следующем году. Об этом сообщила пресс-служба правительства королевства.

«Норвегия продолжит оказывать военную и гражданскую поддержку Украине в 2026 году в рамках программы Нансена. Правительство предлагает выделить на эти цели 85 миллиардов норвежских крон, что соответствует уровню 2025 года», — сказано в заявлении.

Кроме того, Осло планирует увеличить оборонный бюджет в соответствии с долгосрочным планом развития оборонного сектора на 4,2 млрд норвежских крон (€358 млн). Таким образом, общие расходы на военные нужды составят 3,4% ВВП.

Незадолго до этого министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил, что власти страны в рамках бюджета на 2026 год готовят пакет поддержки Украины на €1 млрд.

13 октября глава дипломатии ЕС Кая Каллас анонсировала выделение еще €100 млн на помощь Украине предстоящей зимой.

Ранее в США зафиксировали рост поддержки военной помощи Украине среди республиканцев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами