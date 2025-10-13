На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США зафиксировали рост поддержки военной помощи Украине среди республиканцев

Newsweek: Республиканцы изменили свое мнение о поставках оружия Украине
Patrick Semansky/AP

Отношение республиканцев к Украине претерпело изменения: в текущем году увеличилась их поддержка в вопросе предоставления военной помощи Киеву. Об этом пишет журнал Newsweek.

Опрос, проведенный совместно HarrisX и Harvard, выявил, что в рядах Республиканской партии наблюдается более высокая доля сторонников продолжения оружейных поставок Украине и введения санкций против России, чем среди демократов.

В частности, по данным опроса HarrisX, почти три четверти республиканцев (73%) высказались за отправку вооружений Украине и применение ограничительных мер в отношении Москвы. Этот показатель незначительно превышает аналогичный уровень поддержки со стороны демократов, составивший 72%.

В сентябре газета The Hill писала, что в Сенате США нарастает недовольство среди республиканцев в связи с тем, что президент Дональд Трамп отказывается поддерживать продвижение законопроекта, предусматривающего санкции против России и государств, приобретающих у нее энергоресурсы. Об этом издание сообщает, ссылаясь на собственные источники.

Ранее в Госдуме оценили последствия отправки Tomahawk Украине.

18+
