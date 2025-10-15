Бельгия готовит пакет помощи для Украины на €1 млрд

Бельгия в рамках своего бюджета на 2026 год готовит пакет поддержки Украины на €1 млрд. Об этом заявил министр обороны страны Тео Франкен, пишет РИА Новости.

Подробности о планах предоставить новую помощь Украине он раскрыл перед началом заседания глав минобороны стран НАТО.

«Как обычно, мы готовим пакет поддержки в размере 1 миллиард евро. Я думаю, с этим проблем не возникнет», — сказал он.

Франкен добавил, что в данный момент соглашения по бюджету достигнуто не было.

Недавно был опубликован отчет Совета сотрудничества с Украиной при премьер-министре Польши Дональде Туске. Из него следует, что Польша направила на помощь Украине в 2022-2024 годах около 100 миллиардов злотых (примерно $30 миллиардов).

26 сентября Дональд Туск заявил, что страны – члены НАТО обсуждают закупку американского оружия для его дальнейшей передачи Украине. Он напомнил, что американцы уже ранее объявляли о своей готовности продавать Европе оружие, чтобы далее его передавать Киеву.

Ранее на Западе рассказали о щекотливом положении Европы из-за помощи Украине.