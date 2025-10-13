На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЕС выделит Украине еще €100 млн на зимний период

Каллас анонсировала выделение еще €100 млн на поддержку Украины зимой
Alessandro Di Meo/Global Look Press

Предстоящей зимой Европейский союз выделит еще 100 млн евро на поддержку Украины. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, ее слова приводит «Украинская правда».

О планах дополнительной поддержке Киеву она заявила на пресс-конференции, прошедшей совместно с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Она также заявила об эффективности антироссийских санкций.

«Введенные санкции лишили Россию сотен миллиардов евро, необходимых для ведения войны. Российская военная экономика ослаблена, инфляция превышает 20%», — сказала она.

Каллас добавила, что контрнаступление ВСУ на линии фронта становится видимым.

13 октября верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас прибыла с визитом в Киев. На вокзале ее встретил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Как сообщила Каллас, «украинцы вдохновляют мир своим мужеством», а их стойкость требует полной поддержки со стороны Евросоюза. Она также пообещала «привлечь Россию к ответственности» за якобы «военные преступления».

Ранее Россия снова предупредила ЕС о жестком ответе на передачу ее активов Украине.

