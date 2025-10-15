На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: после встречи Путина с президентом Сирии военные базы России будут в безопасности

Reuters: базы РФ в Сирии будут в безопасности после встречи Путина с аш-Шараа
Сергей Бобылев/РИА Новости

После встречи президента России Владимира Путина с главой Сирии Ахмедом аш-Шараа в Кремле 15 октября есть основания говорить о том, что основные военные базы РФ в этой стране будут «в безопасности». Об этом сообщает агентство Reuters.

«Президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил президенту России Владимиру Путину в среду, что он будет соблюдать все прошлые соглашения, заключенные между его страной и Москвой, что свидетельствует о том, что две основные военные базы Москвы в Сирии находятся в безопасности», — говорится в сообщении издания.

Сообщается, что перед началом переговоров Кремль заявил, что будет обсуждаться судьба двух основных баз России в Сирии - авиабазы Хмеймим в сирийской провинции Латакия и военно-морского объекта в Тартусе на побережье.

Россия также имеет военное присутствие в аэропорту города Эль-Камышлы - на северо-востоке недалеко от границ Турции и Ирака, отмечается в материале.

Переговоры в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца в узком составе начали в 14:15 мск и, таким образом, продолжались около полутора часов.

Около 16.00 мск Путин и Ахмед аш-Шараа перешли к переговорам в расширенном составе.

Ранее президент Сирии рассказал о развитии связей с Россией и Китаем.

Война в Сирии
