Путин и аш-Шараа приступили к переговорам в расширенном составе

Президент РФ Путин и лидер Сирии аш-Шараа начали переговоры в расширенном составе
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Руководители России и Сирии Владимир Путин и Ахмед аш-Шараа перешли к переговорам в расширенном составе. Об этом сообщает ТАСС.

Переговоры в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца в узком составе начали в 14:15 мск и, таким образом, продолжались около полутора часов.

О готовящемся визите сирийского лидера в Москву сообщалось накануне. По приезду в столицу России Аш-Шараа прибыл в Кремль для переговоров с российским лидером.

Сообщалось также, что Ахмед аш-Шараа на переговорах с Владимиром Путиным потребует выдать бывшего лидера республики Башара Асада.

27 сентября сирийский суд выдал ордер на арест Асада, которому власти РФ предоставили убежище «из соображений гуманитарного характера». По данным агентства SANA, ордер был выдан по обвинениям, «связанным с событиями в Дераа в 2011 году». Тогда в городе прошли антиправительственные акции.

Ранее президент Сирии рассказал о развитии связей с Россией и Китаем.

