Сийярто рассказал, с кем встретится в Москве

Сийярто встретится в Москве с Новаком, Мантуровым, Лихачевым и Миллером

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН), что планирует встретиться в Москве с вице-премьером России Александром Новаком, первым вице-премьером Денисом Мантуровым, руководителем Росатома Алексеем Лихачевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Его слова приводит РИА Новости.

Сийярто отметил, что с Новаком и Мантуровым он намерен «обсудить прогресс и будущее энергетического и экономического сотрудничества в рамках подготовки к следующему заседанию совместной экономической комиссии».

«Мы готовимся к заседанию совместной экономической комиссии, которое состоится 9 декабря в Москве. И я также собираюсь встретиться с Лихачевым, Миллером, обсудим газовое и ядерное сотрудничество», — сказал венгерский министр.

15 октября Сийярто назвал поставки нефти по трубопроводу «Дружба» необходимыми для Венгрии.

Ранее глава венгерского правительства сообщил Трампу о важности сотрудничества Будапешта с Москвой.