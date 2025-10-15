Сийярто назвал поставки нефти по «Дружбе» в Венгрию необходимыми

Сийярто: без «Дружбы» мы физически не можем обеспечивать нашу страну

Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» являются необходимыми для Венгрии. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«В настоящий момент без «Дружбы» мы физически не можем обеспечивать нашу страну», — сказал он.

23 сентября президент США Дональд Трамп на полях заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке сообщил, что рассчитывает на отказ Венгрии от дальнейших закупок российской нефти.

Спустя три дня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth заявил, что Венгрия является суверенной страной и вправе самостоятельно принимать те или иные решения. 1 октября премьер-министр республики рассказал, что поставки нефти из России по трубопроводу «Дружба» имеют для Венгрии первостепенное значение и альтернативы российскому топливу отсутствуют.

Ранее глава венгерского правительства сообщил Трампу о важности сотрудничества Будапешта с Москвой.