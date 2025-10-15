На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сийярто назвал поставки нефти по «Дружбе» в Венгрию необходимыми

Сийярто: без «Дружбы» мы физически не можем обеспечивать нашу страну
true
true
true
close
Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» являются необходимыми для Венгрии. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«В настоящий момент без «Дружбы» мы физически не можем обеспечивать нашу страну», — сказал он.

23 сентября президент США Дональд Трамп на полях заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке сообщил, что рассчитывает на отказ Венгрии от дальнейших закупок российской нефти.

Спустя три дня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth заявил, что Венгрия является суверенной страной и вправе самостоятельно принимать те или иные решения. 1 октября премьер-министр республики рассказал, что поставки нефти из России по трубопроводу «Дружба» имеют для Венгрии первостепенное значение и альтернативы российскому топливу отсутствуют.

Ранее глава венгерского правительства сообщил Трампу о важности сотрудничества Будапешта с Москвой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами