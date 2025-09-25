Орбан рассказал Трампу о важности сотрудничества Венгрии с Россией

Орбан заявил Трампу, что для Венгрии важно сохранить сотрудничество с Россией

Премьер Венгрии Виктор Орбан объяснил президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, что для Будапешта сохранение сотрудничества в энергетике с Россией является ключевым с точки зрения будущего страны и ее энергобезопасности. Об этом в ходе брифинга сообщил глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш, его слова приводит РИА Новости.

«Для Венгрии с точки зрения ее будущего, с точки зрения энергетической безопасности, с точки зрения сохранения коммунальных расходов, ключевым является сохранение экономических отношений между Венгрией и Россией в области закупок энергоресурсов», — сказал он.

Гуйяш отметил , что разговор Орбана и Трампа состоялся 24 сентября вечером.

23 сентября Трамп заявил, что рассчитывает на отказ Венгрии от прекращения закупок российской нефти. Такое мнение он выразил на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским на полях заседания Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке.

Ранее власти Венгрии заявили, что страна потеряет 4% ВВП при отказе от газа из России.