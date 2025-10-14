На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Губернатор Самарской области обматерил и уволил главу одного из районов

Глава Самарской области Федорищев отправил в отставку главу Кинельского района
true
true
true

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отправил в отставку главу Кинельского района Юрия Жидкова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел во время инспекции реконструируемых муниципальных объектов региона.

В интернете появились кадры, на которых видно, как Федорищев и Жидков смотрят на что-то. Губернатор кратко оценивает увиденное, хлопает подчиненного по плечу и произносит: «Уволен!». При этом он позволил себе матерное слово и ударил подчиненного по спине.

Согласно рейтингу глав регионов «Госсовет 2.0», сам Федорищев также может потерять свой пост перед выборами в 2026 году.

Эксперты полагают, что в самом уязвимом положении находится глава Дагестана Сергей Меликов. Его усугубляют возбужденные коррупционные уголовные дела и сложная ситуация с коммунальным хозяйством и безопасностью в республике. Высокие шансы на скорую отставку также имеют губернатор Ульяновской области Алексей Русских и глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Ранее в Белгородской области уволили задержанного зампрокурора.

