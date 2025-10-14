На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области уволили задержанного зампрокурора

Задержанного зампрокурора Белгородской области Смирнова уволили из органов
true
true
true
close
Прокуратура Белгородской области

Заместитель прокурора Белгородской области Дмитрий Смирнов был снят с должности. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

«При координирующей роли Генеральной прокуратуры Российской Федерации правоохранительными органами проведены проверочные мероприятия, послужившие основанием для уголовного преследования бывшего заместителя прокурора Белгородской области Дмитрия Смирнова», — сказано в сообщении.

В нем отмечается, что мужчина подозревается в совершении коррупционного преступления и уволен из органов прокуратуры.

38-летний Смирнов был назначен на должность зампрокурора в конце сентября. До этого он три года занимал пост городского прокурора во Всеволожске Ленинградской области.

14 октября сообщалось, что Смирнов был задержан по подозрению в получении взятки.

На прошлой неделе в Белгородской области задержали бывшего руководителя региональной налоговой Наталию Попову и экс-заместителя руководителя УФНС Сергея Кочергина. Их подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Ранее в Белгородской области чиновник вымогал у жителей деньги в обмен на помощь с автомобилями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами