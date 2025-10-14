В Белгородской области уволили задержанного зампрокурора

Заместитель прокурора Белгородской области Дмитрий Смирнов был снят с должности. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

«При координирующей роли Генеральной прокуратуры Российской Федерации правоохранительными органами проведены проверочные мероприятия, послужившие основанием для уголовного преследования бывшего заместителя прокурора Белгородской области Дмитрия Смирнова», — сказано в сообщении.

В нем отмечается, что мужчина подозревается в совершении коррупционного преступления и уволен из органов прокуратуры.

38-летний Смирнов был назначен на должность зампрокурора в конце сентября. До этого он три года занимал пост городского прокурора во Всеволожске Ленинградской области.

14 октября сообщалось, что Смирнов был задержан по подозрению в получении взятки.

На прошлой неделе в Белгородской области задержали бывшего руководителя региональной налоговой Наталию Попову и экс-заместителя руководителя УФНС Сергея Кочергина. Их подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Ранее в Белгородской области чиновник вымогал у жителей деньги в обмен на помощь с автомобилями.