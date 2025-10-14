На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт усомнился, что Эрдоган сыграет решающую роль в украинском урегулировании

Политик Олейник: Эрдоган, как посредник по Украине не внушает доверия
true
true
true
close
Depo/Global Look Press

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в интервью «Ридусу» прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган может помочь в урегулировании конфликта на Украине.

По мнению парламентария, Эрдоган вряд ли сыграет решающую роль в украинском вопросе, поскольку не внушает доверия как посредник.

«Во времена первых переговоров в Стамбуле все уже договорились, президент Турции был в курсе деталей. <...> В итоге сказали, что никаких переговоров и никакого мира. Хотел бы, чтобы президент Турции внес ясность, что там произошло. Но он как-то молчал и молчит на эту тему», — обратил внимание Олейник.

Он выразил уверенность, что Эрдоган не сможет решить эту задачу, если за спиной президента Украины Владимира Зеленского будут и дальше стоять «ястребы» вроде экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона.

14 октября Трамп на борту своего самолета по пути из Шарм-эш-Шейха в Вашингтон заявил, что Эрдоган может помочь в вопросе решения конфликта на Украине. По его словам, «турецкого лидера уважают в России».

Ранее Эрдоган оценил сделку между Израилем и ХАМАС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами