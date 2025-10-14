Эксперт усомнился, что Эрдоган сыграет решающую роль в украинском урегулировании

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в интервью «Ридусу» прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган может помочь в урегулировании конфликта на Украине.

По мнению парламентария, Эрдоган вряд ли сыграет решающую роль в украинском вопросе, поскольку не внушает доверия как посредник.

«Во времена первых переговоров в Стамбуле все уже договорились, президент Турции был в курсе деталей. <...> В итоге сказали, что никаких переговоров и никакого мира. Хотел бы, чтобы президент Турции внес ясность, что там произошло. Но он как-то молчал и молчит на эту тему», — обратил внимание Олейник.

Он выразил уверенность, что Эрдоган не сможет решить эту задачу, если за спиной президента Украины Владимира Зеленского будут и дальше стоять «ястребы» вроде экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона.

14 октября Трамп на борту своего самолета по пути из Шарм-эш-Шейха в Вашингтон заявил, что Эрдоган может помочь в вопросе решения конфликта на Украине. По его словам, «турецкого лидера уважают в России».

