Трамп назвал президента, который поможет в решении конфликта на Украине

Трамп считает, что Эрдоган может помочь в урегулировании на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может помочь в вопросе решения конфликта на Украине. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на борту своего самолета по пути из Шарм-эш-Шейха в Вашингтон, передает ТАСС.

«Его уважают в России, по поводу Украины сказать не могу. Но его уважает (президент России Владимир – «Газета.Ru») Путин, и он мой друг», — подчеркнул он, отвечая на вопрос, может ли Эрдоган помочь в урегулировании ситуации на Украине.

Трамп подтвердил планы о проведении встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября.

13 октября агентство Bloomberg сообщило, что Зеленский намерен провести встречу с Трампом 17 октября, чтобы обсудить вопросы укрепления украинской противовоздушной обороны, возможные поставки ракет Tomahawk и ряд других тем.

Ранее в Италии указали на пересмотр Трампом стратегии помощи Украине.