Эрдоган оценил сделку между Израилем и ХАМАС

Эрдоган: соглашение по Газе не будет решением палестинской проблемы
Liesa Johannssen/Reuters

Подписанное в Египте соглашение между Израилем и движением ХАМАС по урегулированию конфликта в секторе Газа не является решением палестинской проблемы. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

«Было бы неправильно рассматривать это соглашение как документ, решающий палестинскую проблему. По сути, достигнутое соглашение является договоренностью о перемирии», — сказал он.

По мнению Эрдогана, единственным решением палестинского вопроса является создание независимого государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме на основе границ 1967 года.

13 октября президент США Дональд Трамп в ходе выступления в парламенте Израиля объявил о завершении конфликта в Газе.

9 октября американский лидер сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованным линиям.

Ранее Трамп заявил, что «во всех странах» танцуют на улицах из-за спасения заложников в Газе.

Война в Газе
