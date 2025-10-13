Трамп подписал мирную сделку по Газе

Президент США Дональд Трамп подписал договор о прекращении конфликта в секторе Газа на саммите в Египте, следует из трансляции Fox News.

«Это действительно очень важное подписание», — сказал глава Белого дома.

Также документ подписали лидеры Египта, Катара и Турции.

Незадолго до этого Трамп заявил, что поприветствовал бы вступление египетского коллеги Абдель Фаттаха ас-Сиси в состав «совета мира» по сектору Газа.

13 октября президент США объявил, что война в секторе Газа закончилась. В своей речи в кнессете он назвал день своего визита в Израиль «днем великой радости, надежды и обновленной веры». Утром ХАМАС освободил последних израильских заложников, они уже прибыли в Израиль. Западный Иерусалим, в свою очередь, отпустил 1966 палестинских заключенных. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев выразил сомнения в долгосрочном прекращении огня в Газе.