Медведев выразил сомнения в долгосрочном прекращении огня в Газе

Зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети X заявил, что конфликт в Газе будет продолжаться до тех пор, пока не будет создано государство Палестина.

«Освобождение израильских заложников и палестинских заключенных — это, конечно, хорошо, но это ничего не решит. Пока не будет создано полноценное палестинское государство в соответствии с известными резолюциями ООН, ничего не изменится», — говорится в посте политика на английском языке.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с журналистами из арабских стран заявил, что урегулирование конфликта на длительный срок возможно исключительно при соблюдении со стороны Организации Объединенных Наций решений о создании палестинского государства.

13 октября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе выступления в парламенте Израиля объявил о завершении конфликта в Газе.

9 октября американский лидер сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованным линиям.

