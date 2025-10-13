Трамп пригласил египетского лидера в «совет мира» по Газе

Трамп заявил о желании видеть президента Египта Ас-Сиси в «совете мира» по Газе

Президент США Дональд Трамп заявил, что поприветствовал бы вступление египетского коллеги Абдель Фаттаха ас-Сиси в состав «совета мира» по сектору Газа. Об этом он сообщил в ходе встречи с лидером Египта, передает РИА Новости.

Трамп прилетел в Шарм-эш-Шейх для участия саммите по прекращению огня в секторе Газа, который должен состояться 13 октября. Власти Египта пригласили на саммит лидеров 20 стран. Перед мероприятием президент США провел встречу с главой Египта.

29 сентября глава Белого дома предложил создать переходный орган, который будет контролировать процесс урегулирования. «Совет мира» должен возглавить сам Дональд Трамп.

Помимо президента США, в его состав войдут и другие деятели, включая бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Орган будет заниматься обеспечением работы муниципалитетов и общественных служб в секторе Газа.

Ранее Трамп заявил об окончании эпохи террора на Ближнем Востоке.