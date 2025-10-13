«Великий и прекрасный день»: Трамп объявил окончание войны в секторе Газа

Президент США Дональд Трамп объявил, что война в секторе Газа закончилась. В своей речи в израильском кнессете он отметил, что эпоха террора и смерти на Ближнем Востоке подошла к концу и регион встречает «исторический рассвет». Утром 13 октября ХАМАС освободил последних израильских заложников, они уже прибыли в Израиль. Западный Иерусалим, в свою очередь, отпустил 1966 палестинских заключенных. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Дональд Трамп 13 октября прибыл в Израиль, чтобы выступить на пленарном заседании израильского парламента по случаю посредничества в заключении сделки о прекращении огня и встретиться с семьями израильских заложников.

Перед выступлением глава Белого дома расписался в гостевой книге кнессета и

объявил, что война в секторе Газа завершилась.

«Это большая честь для меня — великий и прекрасный день. Новое начало», — заявил Трамп.

Президент США также добавил, что палестинское движение ХАМАС выполнит пункт о разоружении, предусмотренный планом об урегулировании конфликта.

Группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — военное крыло движения — ранее подтвердила, что готова соблюдать условия достигнутого соглашения, если Израиль также не отступит от него.

Выступления Трампа в кнессете

В кнессете Трампа встретили овациями. Затем речь произнес премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он назвал президента США «величайшим другом, которого государство Израиль когда-либо имело в Белом доме». По словам Нетаньяху, ни один американский лидер не сделал столько для израильской стороны, сколько Трамп.

«Президент Трамп, кнессет приветствует вас и ваших уважаемых делегатов, [это] ваш первый визит в Израиль с тех пор, как вы признали Иерусалим нашей столицей и перенесли сюда посольство. Есть много других причин поблагодарить вас», — заявил израильский премьер.

Нетаньяху также отметил, что не видел, чтобы кто-то менял мир «так быстро» и «так решительно», как это сделал глава Белого дома. По его словам, именно благодаря Трампу Израиль смог выполнить свое обещание вернуть домой всех заложников.

«Последние два года были временем войны. Надеюсь, что грядущие годы станут временем мира. Я верю, что под руководством президента Трампа это произойдет гораздо быстрее, чем люди думают», — добавил Нетаньяху.

Трамп начал свое выступления со слов благодарности. Он назвал день своего визита в Израиль «днем великой радости, надежды и обновленной веры». По словам президента США, эпоха террора и смерти на Ближнем Востоке подошла к концу и регион встречает «исторический рассвет». Глава Белого дома также поблагодарил Нетаньяху и пошутил о его непростом характере.

«Он не самый простой парень, с ним не так просто поладить. Но этим он и хорош», — сказал американский лидер.

После этого Трамп также выразил благодарность своей команде, в частности спецпосланнику Стивену Уиткоффу. Его президент США назвал замечательным переговорщиком, заявив, что без Уиткоффа «мир могла ждать третья мировая». Кроме этого, республиканец отметил госсекретаря Марко Рубио и «министра войны» Пита Хегсета.

Глава Белого дома также заявил, что урегулировал несколько конфликтов за восемь месяцев, чем доказал, что его политика направлена «не на развязывание, а на прекращение войн».

«Заложники вернулись, как приятно это говорить. <...> Теперь, наконец, не только для израильтян, но и для палестинцев, и для многих других. Долгий и мучительный кошмар наконец-то закончился», — подчеркнул Трамп.

При этом он добавил, что достижение мирной сделки по Газе было бы невозможно без бомбардировок объектов по обогащению урана в Иране. По словам президента США, Вашингтон видит со стороны Ирана настрой на «достижение сделки» по нормализации отношений с Вашингтоном и не верит в сообщения о якобы амбициях Тегерана возобновить ядерную программу.

Отдельно Дональд Трамп подчеркнул, что считал урегулирование конфликта на Украине задачей проще, чем достижение мира на Ближнем Востоке. И добавил, что после Газы планирует планирует сосредоточиться на украинском вопросе.

Освобождение заложников и заключенных

13 октября ХАМАС передал Израилю 20 заложников, которые до сих пор находились в плену. Сначала движение отпустило первых семерых человек. В эту группу попали Алон Охель, Матан Ангрест, Эйтан Мор, Гали и Зив Берман, Омри Миран и Гай Гильбоа-Даллал. Позже ХАМАС передало оставшихся 13: были освобождены Элькана Бухбут, Бар Куперштейн, Максим Харкин, Сегев Кальфон, Эйтан Горн, Давид Кунио, Ариэль Кунио, Нимрод Коэн, Авинатан Ор, Йосеф Хаим Охана, Матан Ценгаукер, Эвьятар Давид и Ром Браславски.

Как писала газета The New York Times, тысячи израильтян в Тель-Авиве еще до рассвета начали собираться на «Площадь Заложников», чтобы встретить известие об освобождении пленников ХАМАС.

Заложников передали представителям Красного Креста. Они уже прибыли в Израиль — по данным ЦАХАЛ, все 20 человек в сопровождении солдат благополучно пересекли границу. Как сообщил корреспондент РЕН ТВ Никита Кулюхин, вертолет доставил освобожденных израильских заложников в больницу Шиба в Тель-Авиве.

В то же время в Газе остаются тела 28 погибших пленников, их должны передать позже. При этом израильская общественная организация Форум семей заложников заявила, что получила информацию о намерении ХАМАС 13 октября вернуть тела только четверых погибших, и назвала это нарушением соглашения.

Израиль, в свою очередь, освободил 1966 палестинских заключенных, сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на официальное лицо, задействованное в операции. Среди них оказались 250 человек, отбывавших пожизненные сроки за терроризм. По данным Reuters, они будут отправлены на Западный берег, в Иерусалим и другие страны. Оставшихся заключенных доставили в Рамаллу и Хан-Юнис, где их встретили родственники.