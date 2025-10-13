Трамп рассказал, о чем Путин и Уиткофф проговорили пять часов

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и президент России Владимир Путин обсудили «множество интересных вещей» в ходе беседы продолжительностью около пяти часов. Об этом рассказал американский лидер Дональд Трамп во время выступления в парламенте Израиля, передает РИА Новости.

Главу Белого дома удивила длительность встречи Уиткоффа и Путина.

«Через пять часов он (Уиткофф. — «Газета.Ru») вышел, и я спросил: «Что вы обсуждали пять часов?». Он ответил, что обсуждалось множество интересных вещей», — отметил Трамп.

В августе в США Уиткоффа обвинили в искажении позиции Москвы по Украине. Несколько американских чиновников заявили, что спецпосланник неверно понял позицию России по прекращению огня, что могло стать причиной «спешно организованного» саммита на Аляске.

По словам источников, после переговоров с Путиным Уиткофф покинул Москву, ошибочно полагая, что Россия предложила «мирный вывод» своих войск из Херсонской и Запорожской областей. В то время как российская сторона настаивала на выводе оттуда украинских войск.

При этом президент РФ заявил, что спецпосланник президента США точно передает позиции Соединенных Штатов и России, что подтверждается прошедшим на Аляске российско-американским саммитом.

Ранее Трамп отметил вклад Уиткоффа в завершении конфликта в Газе.