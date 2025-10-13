На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп отметил вклад спецпосланника Уиткоффа в завершении конфликта в Газе

Трамп: без усилий Уиткоффа мир могла ждать третья мировая
Kent Nishimura/Reuters

Без усилий спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа мир могла ждать третья мировая война. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп в ходе выступления в Кнессете (парламенте Израиля), пишет РИА Новости.

«Я знаю переговорщиков, которые действительно хороши, но без него мира на Ближнем Востоке бы не было - сейчас мы уже были бы в третьей мировой войне», — сказал глава США.

13 октября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе выступления в парламенте Израиля объявил о завершении конфликта в Газе.

После выступления в кнессете президент США отправится в Египет на саммит по прекращению войны в Газе.

9 октября американский лидер сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованным линиям.

Ранее Лавров назвал важное условие прекращения конфликта в Газе.

Война в Газе
