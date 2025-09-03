Путин опроверг сообщения американских СМИ о работе Уиткоффа

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф точно передает позиции Соединенных Штатов и России, что подтверждается прошедшим на Аляске российско-американским саммитом. Об этом на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай заявил президент России Владимир Путин, сообщаетТАСС.

«Я абсолютно убежден, что господин Уиткофф излагает в контактах со мной и с другими членами команды российского руководства позицию именно американского президента, а не какую-либо другую. Наши переговоры в Анкоридже показали, что было ясно из контекста наших переговоров, что он вполне достоверно передает президенту Трампу позицию российской стороны», – отметил президент РФ.

В США Уиткоффа обвинили в искажении позиции России по Украине. Несколько американских чиновников заявили, что спецпосланник неверно понял позицию России по прекращению огня на Украине, что могло стать причиной «спешно организованного» саммита на Аляске.

По словам источников, после переговоров с Путиным Уиткофф покинул Москву, ошибочно полагая, что Россия предложила «мирный вывод» своих войск из Херсонской и Запорожской областей. В то время как Москва настаивала на выводе оттуда украинских войск.

Ранее Уиткофф поддержал контроль РФ над освобожденными территориями.