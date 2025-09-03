На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин опроверг сообщения американских СМИ о работе Уиткоффа

Путин: саммит на Аляске показал, что Уиткофф верно передает позиции России
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф точно передает позиции Соединенных Штатов и России, что подтверждается прошедшим на Аляске российско-американским саммитом. Об этом на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай заявил президент России Владимир Путин, сообщаетТАСС.

«Я абсолютно убежден, что господин Уиткофф излагает в контактах со мной и с другими членами команды российского руководства позицию именно американского президента, а не какую-либо другую. Наши переговоры в Анкоридже показали, что было ясно из контекста наших переговоров, что он вполне достоверно передает президенту Трампу позицию российской стороны», – отметил президент РФ.

В США Уиткоффа обвинили в искажении позиции России по Украине. Несколько американских чиновников заявили, что спецпосланник неверно понял позицию России по прекращению огня на Украине, что могло стать причиной «спешно организованного» саммита на Аляске.

По словам источников, после переговоров с Путиным Уиткофф покинул Москву, ошибочно полагая, что Россия предложила «мирный вывод» своих войск из Херсонской и Запорожской областей. В то время как Москва настаивала на выводе оттуда украинских войск.

Ранее Уиткофф поддержал контроль РФ над освобожденными территориями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами